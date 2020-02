Gli anni più belli, Favino, Rossi Stuart e Santamaria impressionano (Di martedì 4 febbraio 2020) Questo articolo Gli anni più belli, Favino, Rossi Stuart e Santamaria impressionano è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gli anni più belli è il titolo del nuovo film di Gabriele Muccino, che uscirà al cinema il 13 febbraio con Pierfrancesco Favino. Gabriele Muccino, insieme con Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart saranno ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus che è anche il direttore artistico. Il … youmovies

