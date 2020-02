Giornata mondiale contro il cancro, ventesima edizione. L’Airc ricorda le battaglie vinte dalla ricerca (Di martedì 4 febbraio 2020) Oggi si celebra la 20/a edizione della Giornata mondiale contro il cancro. Continua la battaglia contro la malattia, sensibilizzando alla prevenzione. Tutto il pianeta celebra oggi il World Cancer Day, la Giornata mondiale contro il cancro. E’ la ventesima edizione. La prima indetta dalla Union for International Cancer control (UICC) si è infatti svolta nel 2000. cancro, sensibilizzazione e numeri L’obiettivo della Giornata è sensibilizzare e mobilitare la comunità internazionale contro il cancro, una malattia che è ancora oggi una priorità a livello mondiale. Ogni anno infatti a più di 12 milioni di persone viene diagnosticato un tumore e 7.6 milioni muoiono di questa malattia. Se non si prenderanno iniziative concrete si arriverà a 26 milioni di nuovi casi – sostiene l’UICC – e a 17 milioni di morti entro il 2030, soprattutto nei Paesi in via di ... newsmondo

repubblica : Oggi è la Giornata mondiale contro il cancro #worldcancerday2020 - vaticannews_it : Guarda il servizio sulla Messa celebrata da #PapaFrancesco per la Giornata Mondiale della #VitaConsacrata - rtl1025 : Oggi è il #WorldCancerDay , in 10 anni +53% di pazienti vivi????? -