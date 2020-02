Gioca una schedina da 2 euro e vince una casa da 500mila euro (Di martedì 4 febbraio 2020) Andrea Pegoraro Il primo premio del gioco Vincicasa è stato vinto in un bar della provincia di Belluno. Nel paese è caccia al vincitore Ha Giocato una schedina da 2 euro e ha vinto 500 mila euro. Si tratta del vincitore del primo premio del concorso Vincicasa. Ancora non si sa chi è il fortunato Giocatore. La schedina è stata Giocata sabato al bar del Cech di Taibon Agordino, un piccolo paese in provincia di Belluno. Lo stesso giorno sono stati estratti i 5 numeri vincenti, ovvero 14, 22, 27, 30 e 37. Come riporta Il Gazzettino, il locale ha riaperto ieri dopo la chiusura settimanale di di domenica. La titolare del bar ha raccontato che la bella notizia si è diffusa velocemente e ci sono state tante persone che hanno dimostrato la loro curiosità per sapere chi fosse il fortunato o la fortunata. E ha precisato che nel frattempo nessuno si è fatto avanti per annunciare la ... ilgiornale

