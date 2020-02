Gazzetta: Samp-Napoli ha evidenziato i soliti vecchi problemi del Napoli, Gattuso l’ha vinta coi cambi (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Napoli vince 4-2 sula Sampdoria e si porta a -2 dalla zona Europa, ma la gara di ieri ha evidenziato il fatto che i soliti problemi non sono scomparsi, scrive la Gazzetta dello Sport La squadra non è guarita, anzi ieri si sono ripresentati in maniera inequivocabile i sintomi della malattia che ha condizionato pesantemente la stagione. Però funzionano le medicine di Gattuso: due fiale di autostima, cura intensiva di gioco corto, flebo di spirito di sacrificio e un piano tattico chiaro che può piacere o meno, ma che aiuta i giocatori nei momenti di difficoltà Dopo il gol di Quagliarella sono tornate a galla tutte le insicurezze del Napoli che ha perso il controllo della gara per la seconda metà del primo tempo e l’inizio della ripresa. Il cambio tattico voluto da Gattuso, passato nel finale al 4-2-3-1 con l’inserimento di Demme, Mertens e Politano, è stato decisivo perché ha ... ilnapolista

