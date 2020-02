Gasperini vota Juventus: «È la favorita per lo Scudetto» (Di martedì 4 febbraio 2020) Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha commentato la lotta per la vittoria del titolo in Serie A: «Juventus favorita» Gian Piero Gasperini ha parlato della lotta Scudetto in Serie A: «La Juventus è la favorita, ma non ha ancora vinto il titolo. Inter e Lazio sono rivali credibili», ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta. «Per togliere il titolo ai bianconeri le squadre di Conte e Inzaghi però dovranno restare nella scia della Juventus fino alla fine. Poi, allo sprint, può veramente succedere di tutto». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Gasperini vota Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gasperini vota