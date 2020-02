Coronavirus, Heather Parisi: “Sono stata la prima a dare l’allarme” (Di martedì 4 febbraio 2020) “Sono stata la prima al mondo a dare l’allarme“. A dirlo in un’intervista al settimanale DiPiù è Heather Parisi che da ormai quasi dieci anni vive ad Hong Kong e quindi ha avvertito l’apprensione per il Coronavirus già da prima che la psicosi arrivasse in Italia. Lo scorso 6 gennaio, mentre si festeggiava l’Epifania infatti, la showgirl aveva pubblicato su Instagram la prima foto con i figli e la mascherina. “A Hong Kong è allarme da quando nella regione del Wuhan in Cina è scoppiata un’epidemia sconosciuta. Per ora a Hong Kong sono stati riscontrati 17 casi, ma la prudenza non è mai troppa“, ha spiegato ora a DiPiù. L'articolo Coronavirus, Heather Parisi: “Sono stata la prima a dare l’allarme” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

