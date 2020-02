Coronavirus | 425 i decessi | Primo morto ad Hong Kong

Coronavirus, 425 i decessi<br> Primo morto ad Hong Kong (Di martedì 4 febbraio 2020) Il numero dei morti legato al Coronavirus è salito a quota 425 come riferito dalla commissione sanitaria nazionale cinese, secondo la quale le persone contagiate sono diventate oltre 20mila in tutto il Paese. Solo nella giornata di ieri sono morte 64 persone nella provincia focolaio di Hubei.Una portavoce dell'ospedale Princess Margaret di Hong Kong ha inoltre annunciato la morte di un paziente di 39 anni; si tratta del secondo decesso fuori dalla area di Hubei dopo quello del 44enne cinese verificatosi due giorni fa a Manila, nelle Filippine.Le autorità giapponesi hanno intanto annunciato di aver messo in quarantena i passeggeri e l'equipaggio della Diamond Princess, una nave da crociera sulla quale si trovano 3500 persone. Da questa nave sabato scorso è sbarcato ad Hong Kong un ottantenne cinese risultato poi positivo al test. Almeno 7 persone a bordo hanno manifestato sintomi ... blogo

