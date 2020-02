Confindustria, la battaglia per l’elezione del presidente è anche sui social (Di martedì 4 febbraio 2020) Confindustria, la battaglia per l’elezione del presidente è anche sui social Entra sempre più nel vivo la battaglia per l’elezione del nuovo presidente di Confindustria, prevista per il mese di marzo 2020: la sfida tra i vari candidati non si gioca soltanto nelle conferenze e nelle interviste, ma anche sui social network. I social, si sa, sono al centro della vita quotidiana di milioni di utenti e per questo diventano strumento importantissimo per una “campagna elettorale” low-cost e con un pubblico potenzialmente vastissimo. E nei giorni successivi al grande evento per i 110 anni di Confindustria, festeggiati sabato 1 febbraio a Torino (luogo di nascita dell’associazione), i vari candidati hanno iniziato a infiammare la competizione a suon di post e tweet. Il favorito alla vittoria finale, Carlo Bonomi, sembra essere molto a suo agio sui social, ma la ... tpi

