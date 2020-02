Condannato lo stalker di Sabrina Ferilli: per lui un anno di reclusione - (Di martedì 4 febbraio 2020) Francesca Galici Un anno di reclusione per lo stalker di Sabrina Ferilli, che da 5 anni viveva con l'incubo di un uomo che la pedinava e le scriveva lettere ambigue È finito l'incubo stalking per Sabrina Ferilli. L'uomo di 69 anni che per lunghi anni l'ha seguita, pedinata e le ha fatto recapitare decine di lettere è stato Condannato a un anno di reclusione. La nota attrice romana era diventata una vera e propria ossessione per l'uomo, che per 5 anni ha fatto vivere Sabrina Ferilli in un costante stato d'ansia per la paura di quello che sarebbe potuto essere il suo passo successivo. L'uomo, del quale non sono state rese note le generalità, ha seguito l'attrice in ogni studio televisivo e teatro nel quale la donna ha lavorato negli ultimi anni ed è arrivato a scriverle lettere dai contenuti equivoci, che l'hanno inevitabilmente spaventata. Da qui è partita la denuncia che ha ... ilgiornale

