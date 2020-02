Condannato lo stalker di Sabrina Ferilli. "Gli alieni mi ordinarono: prosegui la specie con lei" (Di martedì 4 febbraio 2020) “Sono stati gli extraterrestri a ordinarmi di garantire la prosecuzione della specie con lei”. Questa l’assurda difesa dello stalker di Sabrina Ferilli. Si tratta di Carlo Neri, 69 anni, denunciato e Condannato a un anno di reclusione:una riduzione della pena rispetto ai tre anni e due mesi richiesti dal pm Francesca Cento. Dallo scorso anno è stato disposto il divieto di avvicinamento. L’ossessione per l’attrice, come riporta il Corriere della Sera, è cominciata nel 2009. Pedinamenti, lettere (alle quali non ha mai ricevuto risposta) e appostamenti sotto casa con indosso un mantello rosso o con delle rose in mano. Ma si è spinto anche oltre, strattonando la Ferilli per cercare la sua attenzione: la richiesta di Neri, alle volte, era quella di farle interpretare una parte nel copione da lui scritto.Con il passare del tempo la sua ... huffingtonpost

repubblica : Ha perseguitato Sabrina Ferilli per cinque anni: stalker condannato a Roma - zazoomblog : “Facciamo l’amore per salvare l’umanità”: condannato lo stalker della Ferilli - #“Facciamo #l’amore #salvare - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ha perseguitato Sabrina Ferilli per cinque anni: stalker condannato a Roma -