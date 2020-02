Cheese... Click! Istantanea di una sera milanese (Di martedì 4 febbraio 2020) Giovani. Meno giovani. Anziani. Mezz’età. Non manca nessuna generazione all’appello. È la notte di Milano con il suo smalto che non perde mai e richiama a gran voce il popolo della notte.Ed eccola fotografata in un’immagine un po’ kitsch, dove tutti, tra uno struscio e un ammiccamento, parrebbero fare il verso alla Grande Bellezza, con esiti... disastrosi.La musica incalza. La “Milano da bere” risponde e scende in pista. Il dj fa l’inchino agli amici di Zurigo. Ci sono anche loro. Impomatati. Ben tinti. Stile “Al Pacino”. Ovviamente l’accento ricorda origini partenopee.E se le analisi sociali dicono che ci sia un’attenzione maggiore degli italiani verso gli animali, da queste parti la pelliccia, quella vera, resta una conditio almeno per varcare le soglie dei locali. Una volta dentro... Et voilà, ... huffingtonpost

Cheese Click Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cheese Click