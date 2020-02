Angelo tua sorella (Di martedì 4 febbraio 2020) Angeli no, dai. Angelo a chi? Quando si è saputo che a isolare il coronavirus all’ospedale Spallanzani di Roma erano state tre ricercatrici sono subito apparsi online diversi titoli, ripetuti il giorno dopo da quotidiani di carta, sugli «angeli del virus». Chissà se le dottoresse Concetta Castilletti, Francesca Colavita e Maria Rosaria Capobianchi hanno provato lo stesso fastidio che ho provato io nel leggerle definite angeli. Ma Angelo de che? Angelo tua sorella. Su Twitter un popolare e anziano giornalista, spero per fare una battuta autoironica, ha addirittura scritto: «Tre signore meridionali hanno isolato il coronavirus… poi dicono che i terroni sono incapaci». Lo stesso giorno, un giovane deputato ha definito «giornalista brutta dentro e fuori» la collaboratrice di un giornale che non ama. Finché le battute su bellezza o bruttezza di una donna (perché solo delle donne si evoca per ... vanityfair

jan_novantuno : 'Chissà se le dottoresse Concetta Castilletti, Francesca Colavita e Maria Rosaria Capobianchi hanno provato lo stes… - Duttale : @angelo_forgione @jonnyjo76 Vuoi vedere come l'eroe FORGIONE non risponde più? caro @Forgione ti permetti di fare l… - vespergeist : RT @lerbobuono: Quell' 'angelo della prostituzione' di tua madre. -