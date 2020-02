10 piscine (riscaldate) dove nuotare tra neve e montagne (Di martedì 4 febbraio 2020) Hotel Chalet Mirabell di Avelengo (BZ)Hotel Chalet Mirabell di Avelengo (BZ)Hotel Schneeberg a Ridanna (BZ)Hotel Schneeberg a Ridanna (BZ)Travel Charme Fürstenhaus am Achensee a Pertisau, AustriaThe Cambrian Adelboden, SvizzeraFalkensteiner Hotel & Spa Sonnenparadies a Terento (BZ)Solea Boutique Hotel di Fai della Paganella (TN)Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (BZ)Romantik Hotel Cappella a Colfosco (BZ)Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ)Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ)Romantik Hotel Santer di Dobbiaco (BZ)La montagna innevata può essere perfetta anche per chi non ama sciare e aspetta la settimana bianca solo per rilassarsi e godersi lo splendido panorama. Uno dei modi migliori per trascorrere qualche momento di relax è cercare un hotel con piscina esterna riscaldata, da dove guardare le cime senza prendere ... vanityfair

