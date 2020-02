Virus Cina: Fi a Conte, ‘garantire aiuti al made in Italy’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Bisogna sostenere le imprese, soffriranno la perdita di clienti cinesi. Il governo garantisca aiuti e sostegno al made in Italy e al turismo. Ci sarà un rimbalzo economico forte, la Cina stima una perdita del Pil dell’1,5 che si spalmerà su tutti gli altri Paesi”. Così la capogruppo di Fi al Senato, Anna Maria Bernini, lasciando la riunione a Palazzo Chigi sul CoronaVirus. “Al momento il premier non ha preso impegni, però ha detto che prende atto del fatto che ci sarà un forte rimbalzo economico, quindi si ragionerà sugli aiuti”.L'articolo Virus Cina: Fi a Conte, ‘garantire aiuti al made in Italy’ CalcioWeb. calcioweb.eu

Adnkronos : #Virus, virologa #Spallanzani: 'La Cina lo ha isolato ma non distribuito' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, saliti a 14.300 i contagi in #Cina - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Cina 17.205 contagi, 361 morti -