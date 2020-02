Valerio Scanu la confessione: ‘L’angelo è arrivato nel periodo più buio della mia vita’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) “La chiamata per Il cantante mascherato è arriva nel periodo più basso del mio percorso artistico ma anche nel periodo più buio della mia vita…” all’indomani della fine della prima edizione de Il cantante mascherato, il programma rivelazione di Rai1 vinto da Teo Mammucari nei panni del Coniglio, Valerio Scanu ovvero L’angelo si lascia andare ad una difficile confessione. Un’esperienza arrivata in un momento in cui stavo per dire “basta” ed ero lì e lì seriamente… quei periodi in cui si commettono degli errori che non riesci a captare come tali e invece di renderti conto continui a calcare la mano e a fare più danni che altro“. E di ‘errori’ e ‘momenti difficili’ Valerio Scanu ne aveva parlato anche con la maschera indosso proprio nello show rivelando “Ho commesso degli errori e mi sono allontanato da una persona ... tvzap.kataweb

