Umberto Bossi contro Salvini: “Sbaglia, il nazionalismo fa perdere la Lega” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Umberto Bossi contro Salvini: “Sbaglia, il nazionalismo fa perdere la Lega” “Ho aderito al gruppo Lega per Salvini premier per forza di cose. Ma una tessera nazionalista mica fa per me”. Il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, critica le scelte politiche del segretario del Carroccio Matteo Salvini, a una settimana dalla sconfitta elettorale alle regionali in Emilia Romagna. “Con la linea nazionalista neanche in Emilia c’era da pensare di vincere”, ha detto Bossi in un’intervista rilasciata a Gad Lerner e pubblicata oggi su Repubblica. “Bonaccini è stato bravo ad agganciarsi per tempo al treno di Lombardia e Veneto, con il progetto del regionalismo differenziato. La Lega nazionalista invece gli ha concesso uno spazio che doveva essere il suo. Come non capire che il popolo emiliano vuole raggiungere il traguardo ... tpi

