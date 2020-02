Sparatoria in università in Texas: due morti e un ferito (Di lunedì 3 febbraio 2020) Due persone sono morte e una è rimasta ferita nel corso di una Sparatoria verificatasi nel dormitorio di un’università in Texas. A confermare la notizia sia le autorità americane che l’istituto scolastico, che per ora non hanno reso noto se killer sia stato fermato o meno e cosa l’ha spinto ad agire così. L’evento si è svolto all’ingresso del Pride Rock, palazzina a due piani dove si trovano gli alloggi delle matricole. notizie

