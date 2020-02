“Si muore solo da vivi” alla Berlinale 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Berlinale 2020, Si muore solo da vivi di Alberto Rizzi si aggiunge tra i titoli italiani presenti al Festival Internazionale di Berlino Cresce ancora il numero di titoli italiani presenti alla Berlinale 2020. Dopo l’annuncio di “Volevo nascondermi” e “Favolacce” in concorso al festival, insieme ad altri 5 titoli italiani presenti nelle svariate categorie, un’altra opera si è aggiunta al programma ufficiale del festival di Berlino. Il film “Si muore solo da vivi” (Only the living can die), che segnerà l’esordio cinematografico del regista Alberto Rizzi, sarà presente al Padiglione Italia della Berlinale 2020 con l’Emilia-Romagna Film Commission per prepararsi all’imminente approdo nelle sale italiane. L’uscita del film è prevista intorno alla primavera o almeno prima di quest’estate. Prodotto da K+plus e ... spettacoloitaliano

