Sanremo 2020, abbonato alla Rai dal 1954 riceve biglietti gratis per il Festival (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Rai ha premiato un abbonato storico al servizio pubblico, da 66 anni legato al canone, ospitandolo a Sanremo. riceverà biglietti e soggiorno gratis: 'Lei è stato scelto come fedele abbonato dal '54, da allora non ci ha mai abbandonato, la aspettiamo a Sanremo". Si chiama Roberto Poluzzi, è di Bologna e oggi ha 86 anni, il Resto del Carlino lo ha intervistato: "Non me l'aspettavo, sono cose che fanno piacere". fanpage

