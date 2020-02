Puglia: Renzi, ‘Bellanova candidata Iv? Lo scopriremo vivendo…’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – La ‘pasionaria’ Teresa Bellanova candidata governatrice di Italia Viva nelle prossime regionali in Puglia? “Lo scopriremo vivendo…”. Risponde così, con un sorriso, Matteo Renzi, ospite de L’Aria che tira su La7.L'articolo Puglia: Renzi, ‘Bellanova candidata Iv? Lo scopriremo vivendo…’ CalcioWeb. calcioweb.eu

BlondMan68 : Renzi in Puglia sta giocando per Salvini. È un dato di fatto. Presto o tardi anche se ne accorgeranno anche quelli… - SpaceCowboy21 : #renzi si permette di parlare male di #emiliano quando il suo governo ha UCCISO la #puglia! (al netto delle colpe d… - M16dicembre1899 : Renzi ha detto che Emiliano di nuovo magistrato sarebbe danno per la magistratura. In Puglia Renzi avrà il suo cand… -