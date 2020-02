Pasquale Laricchia sulle accuse dell'ex: "Lei ha un debito con me" - (Di lunedì 3 febbraio 2020) Serena Granato In un'intervista concessa a Live, Pasquale Laricchia si è difeso dalle accuse di violenza ricevute dall'ex, Victoria Pennington La scorsa domenica sera, in data 2 febbraio, è stata trasmessa la nuova diretta di Live: non è la d'Urso. L'appuntamento tv in questione del rinnovato talk-show condotto da Barbara d'Urso ha visto protagonista indiscussa un'ex coppia di gieffini storica. Parliamo della coppia originariamente formata da Pasquale Laricchia e Victoria Pennington. Le due ex glorie del Grande fratello 3 hanno parlato a Live della loro ormai naufragata storia d'amore, che è durata cinque anni. L'ex gieffina, nata a Plano (in Texas, nr) nel 1983, ha cioé confidato -in una recente intervista concessa ad un inviato di Live e trasmessa nella nuova puntata- di essere stata vittima di violenza da parte del suo storico ex. Ma Pasquale Laricchia, originario di Bari ... ilgiornale

sergioragone : E se al posto di Casalino ci fosse stato Pasquale Laricchia? E Filippo Nardi? Pensiamoci. - Italia_Notizie : Pasquale Laricchia sulle accuse dell'ex: 'Lei ha un debito con me' - Notiziedi_it : Pasquale Laricchia finisce nella bufera. L’ex fidanzata lo accusa di maltrattamenti, lui si difende… -