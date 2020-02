Panchina d’oro 2019 assegnata a Gian Piero Gasperini

Panchina d’oro : premio speciale a Sinisa Mihajlovic per i messaggi positivi : Una Panchina d'oro speciale per Sinisa Mihajlovic per i messaggi positivi che ha trasmesso come uomo e come allenatore del Bologna nonostante la grave malattia che lo ha colpito.Continua a leggere

Gazzetta : Sinisa in lotta con Gasperini e Allegri per la Panchina d’oro : Va in scena questa mattina a Coverciano l’annuale assegnazione della Panchina d’oro in cui i tecnici voteranno il miglior allenatore di A, B e C. Rino Gattuso ieri nella conferenza stampa di presentazione della gara contro la Sampdoria ha confessato che sarà il suo voto a Sinisa «Non per la malattia ma per quello che ha fatto vedere l’anno scorso, per la bravura e la forza» A un anno esatto dal suo debutto bis sulla Panchina del ...

“Panchina d’oro” - il 3 febbraio la cerimonia di premiazione : Si svolgerà lunedì 3 febbraio la ventottesima edizione della “Panchina d’oro”, l’evento che ogni anno celebra gli allenatori del nostro Paese. La cerimonia si svolgerà come da tradizione al Centro Tecnico Federale di Coverciano, il luogo simbolo della formazione calcistica italiana, dove hanno studiato e si sono abilitati tutti i tecnici che oggi rappresentano la […] L'articolo “Panchina d’oro”, il 3 febbraio la cerimonia di premiazione è ...