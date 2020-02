Napoli | Lorenzo Insigne a fine partita | “Stiamo dando continuità al lavoro”

Sampdoria-Napoli : Finalmente Meret. Mertens e Maksimovic in panchina. Di Lorenzo ancora centrale : Tutto pronto per scendere in campo contro la Sampdoria. Confermate tutte le previsioni della vigilia. Maksimovic parte dalla panchina, Di Lorenzo resta centrale con Hysaj e Mario Rui sterni. Out Demme, spazio a Lobotka e Elmas dal primo minuto. Attacco tipo con Mertens che parte dalla panchina. Presente questa sera al Marassi il ct della Nazionale Mancini che osserverà alcuni calciatori in vista dell’Europeo, tra gli osservati Di Lorenzo ...

Napoli - Umberto Chiariello difende Lorenzo Insigne : “Sono emozionato per lui” : Il giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus nel tradizionale editoriale di Campania Sport. “Sono molto emozionato per Lorenzo Insigne. Non sono suo parente e non lo conosco. Ho conosciuto il suocero e il fratello che mi hanno scritto in passato. L’ho sempre difeso a spada tratta anche nei momenti dell’ammutinamento in cui non ha saputo gestire la situazione dove comunque i ...

Napoli-Juventus 2-1 : impresa al San Paolo! Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne regalano il sogno - Cristiano Ronaldo accorcia nel finale : Vittoria quasi sorprendente quella del Napoli contro la Juventus. Gli azzurri vincono 2-1 contro i bianconeri degli ex Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain, imbattuti finora in campionato. Nel primo tempo José Callejon avrebbe una piccola occasione di testa nell’area avversaria, ma viene anticipato. Nella ripresa, però, i partenopei si scatenano. Piotr Zielinski sigla il vantaggio al 62′ ribadendo in rete una ribattuta di Wojciech ...

Napoli - Moreno Torricelli crede in Giovanni Di Lorenzo : “È sempre presente - incisivo - pericoloso” : L’ex difensore Moreno Torricelli, perno della Juventus e della Fiorentina negli anni ’90, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Argomento immancabile il big match tra azzurri e bianconeri al San Paolo. “La Juventus sta veramente attraversando un bel momento. Il Napoli è una squadra forte, ha la stessa rosa degli anni passati, è stata la rivale della Juventus per anni e solo adesso ...

Napoli-Juventus - probabili formazioni Sky : Giovanni Di Lorenzo ancora centrale : La redazione di Sky Sport ha proposto sul suo sito le probabili formazioni per il prossimo incontro tra Napoli e Juventus, in programma domani sera al San Paolo. All’andata finì 4-3 per i bianconeri dopo un secondo tempo mirabolante. Gli azzurri rimontarono lo svantaggio di 3 reti, per poi regalare quella del successo dei padroni di casa con un autogoal di Kalidou Koulibaly. Per il Napoli, secondo Sky, in porta dovrebbe esserci David ...

Napoli - Gennaro Gattuso in conferenza : “Lorenzo Insigne tra i migliori talenti degli ultimi 15 anni” : Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Juventus. “Bisogna dare continuità alla gara con la Lazio. Giochiamo con una squadra che ti fa venire il mal di testa, crea tanto, ha tanti campioni, che negli ultimi 3-4 mesi ha l’impronta dell’allenatore, palleggia molto bene, la coperta è corta perché devi prepararla e capire cosa puoi lasciare alla loro qualità. Per noi rappresenta ...

Calciomercato Napoli - Lorenzo Insigne è stato proposto all’Inter da Mino Raiola : L’ultima bomba di mercato arriva da Alfredo Pedullà di Sportitalia. Secondo le informazioni del giornalista, Mino Raiola ha proposto all’Inter Lorenzo Insigne per giugno. I rapporti tra i club sono buoni, dato che hanno appena concluso l’affare di Matteo Politano. Nei prossimi mesi si faranno le dovute valutazioni, considerando la crisi e il momento di confusione che stanno caratterizzando il club azzurro. Sul suo sito ...

Calciomercato Napoli - parla l’agente di Elseid Hysaj - Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo : Mario Giuffredi, agente dei terzini Elseid Hysaj, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “Sembra che Hysaj abbia ricominciato a fare ciò che faceva con Sarri. Ha piena fiducia, questo gli fa aumentare l’autostima. E per questo sta facendo prestazioni importanti. Gattuso vuole avvicinarsi al suo modo di giocare per uscire dal tunnel, ma dipenderà anche dal mercato. ...

Calciomercato Napoli - Lorenzo Tonelli saluta tifosi e compagni : destinazione Sampdoria : Lorenzo Tonelli ha anticipato di fatto la notizia del suo addio al Napoli. Il difensore ha scritto sui propri account social un messaggio per salutare gli azzurri, prima di traferirsi nella Sampdoria. “Vi saluto uno ad uno tutti quanti come foste in fila indiana davanti a me. Vi lascio un’altra volta col rimpianto di non avervi reso sul campo l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Un grazie speciale va ai miei compagni che in questi ...

Calciomercato Napoli : non solo Lorenzo Tonelli - anche Fernando Llorente in uscita : Sono ore importanti per l’operazione che dovrebbe portare Matteo Politano al Napoli. L’esterno nerazzurro si avvicina sempre più al club partenopeo e secondo quanto riferisce la redazione di Sky, Inter e Napoli stanno ridiscutendo anche dell’attaccante azzurro Fernando Llorente. Lo spagnolo potrebbe essere inserito come contropartita in prestito, così come previsto un mese fa, prima che si parlasse dell’affondo della ...

Giovanni Di Lorenzo dopo Napoli-Lazio : “Il mio ruolo naturale è l’esterno - ma da centrale non ci sono problemi” : Giovanni Di Lorenzo ha parlato nel post-partita di Napoli-Lazio ai microfoni di Rai Sport. “Il mio ruolo naturale è l’esterno, ma se c’è necessità di giocare centrale non ci sono problemi. Sappiamo che hanno una coppia d’attaccanti molto forte, dovevamo stare concentrati per tutta la partita, dovevamo riuscire a contenerli. Venivamo da una bruttissima prestazione contro la Fiorentina, la più brutta della gestione del ...

La Uefa celebra la vittoria del Napoli : “Il Napoli risorge con Lorenzo Insigne” : La Cefa celebra la qualificazione del Napoli alle semifinali di Coppa Italia. La vittoria sulla Lazio al San Paolo non è stata certo priva di colpi di scena e sofferenza. E’ però finalmente arrivata, grazie al gol di Lorenzo Insigne. E’ questo che celebra La Uefa con il suo post: “Il Napoli risorge con Lorenzo Insigne: un gol del capitano in apertura di gara elimina dalla Coppa Italia la Lazio detentrice del trofeo e proietta i ...

Napoli-Lazio 1-0 : Lorenzo Insigne decide il match e gli azzurri si qualificano per le semifinali di Coppa Italia! : Il Napoli si qualifica per le semifinali di Coppa Italia, in cui sfiderà la vincente di Inter-Fiorentina. Dopo nemmeno due minuti gli azzurri sono andati in vantaggio nella gara dei quarti con la Lazio, grazie a una rete di Lorenzo Insigne. All’8° minuto, l’arbitro ha concesso un calcio di rigore agli aquilotti per fallo di Elseid Hysaj su Felipe Caicedo. Dal dischetto, però, la sfortuna ha iniziato ad accanirsi contro Ciro Immobile, ...