MotoGP | Test Sepang 2020 | Andrea Dovizioso e Ducati | l’anno della verità Serve una

Il Motomondiale 2020 è già iniziato. Non ufficialmente, con il primo Gran Premio di MotoGP che si correrà tra poco più di un mese in Qatar, ma con la tre giorni di Test a Sepang riservata a esordienti e collaudatori. Dopo la presentazione del 23 gennaio, la Ducati è scesa in pista ieri con il proprio uomo di fiducia, Michele Pirro, che ha fermato il proprio miglior cronometro in 2'00"909 a bordo della nuova GP20. La nuova moto verrà finalmente Testata anche dai piloti ufficiali, sempre in Malesia, da venerdì 7 febbraio, con altre tre lunghe giornate di prove in programma fino alla domenica. Gli imminenti Test pre-stagionali sono già fondamentali per i team, in quanto dietro le quinte oltre a raccogliere dati preziosissimi per perfezionare il mezzo in vista dell'opening del Campionato del Mondo, si potrenno trarre le prime indicazioni riguardo al livello rispetto a quello dei

