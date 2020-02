MechWarrior 5: Mercenaries riceverà un DLC ad aprile (Di lunedì 3 febbraio 2020) MechWarrior 5: Mercenaries è arrivato sul mercato con la promessa di riportare su schermo gli scontri a base di robot a cui la serie ci ha ormai abituato. il tutto poggia su solide basi, anche se presenta qualche difetto, tuttavia se non ne avete abbastanza sappiate che è in arrivo un nuovo DLC.In un video dedicato, Piranha Games (più precisamente Russ Bullock) ha dichiarato che nel mese di aprile sarà disponibile il nuovo DLC citato in apertura,al momento non abbiamo molti dettagli ma possiamo dirvi che è prevista l'introduzione di una modalità che vi permetterà di affrontare le missioni in maniera più libera. Naturalmente aspettatevi anche nuove missioni ed armi, elementi base per ogni DLC degno di tale nome."È l'anno 3015. L'umanità ha colonizzato migliaia di sistemi in una vasta regione di spazio divisa da secoli di conflitti. I campi di battaglia del futuro sono dominati dai ... eurogamer

