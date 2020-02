Luigi Favoloso si scontra con la mamma a Live non è la D’Urso (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ospite a “Live non è la D’Urso” Luigi Mario Favoloso torna a per confrontarsi con la mamma Loredana Fiorentino, con cui non parla più. Sono tante le accuse lanciate da Favoloso, che non risparmia nemmeno Nina Moric. «mamma mi pieghi perchè hai fatto finta di ricevere quella mail in diretta quando io te l’ho mandata due giorni prima?», passa subito all’attacco Luigi Mario Favoloso che a Live non è la D’Urso accusa la madre di aver finto di aver ricevuto in diretta a mattino 5 una mail. «Ho sbagliato, è vero, una mamma può anche essere confusa. Avrei voluto parlarne prima con un avvocato». La D’urso sostiene Favoloso: «io al posto della Panicucci mi sarei inca**ata tantissimo». «Io Barbara mi prendo le mie resposabilità per i primi giorni – dice Luigi Mario Favoloso rivolgendosi alla madre – ma dall’otto sera dopo che sei andata in polizia, ... musicaetesti.myblog

QuartoGrado : 'Si tratta di morti di fama e di fama! Una storia di grande disonestà intellettuale per prendere in giro il pubblic… - silvia24916796 : RT @silviaBULL: Io credo a Luigi Favoloso! Queste sono immagini facilmente reperibili da internet, sono le classiche ferite da liposuzione.… - InterNapoli : Luigi Favoloso #Litiga con la #Mamma in tv da Barbara d'Urso: 'Mi hai messo in imbarazzo' #LuigiFavoloso su… -