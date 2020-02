L’appello della Cina: urgono mascherine, tute e occhiali protettivi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – La Cina ha bisogno “con urgenza” di mascherine, tute e occhiali protettivi: lo ha reso noto oggi a Pechino il ministero degli Esteri, durante una conferenza stampa di aggiornamento sull’epidemia di coronavirus. Secondo il governo, sempre attento a sottolineare la propria capacita’ di contrastare con i propri mezzi l’emergenza, a pieno regime nella Repubblica popolare e’ possibile produrre circa 20 milioni di maschere al giorno. Fonti di stampa concordanti hanno confermato d’altra parte che i timori per la diffusione del virus hanno spinto in tanti, in un Paese di circa un miliardo e 400 milioni di abitanti, a fare incetta di mascherine per uso medico aggravando una carenza per il personale sanitario. Secondo il ministero degli Esteri, a inviare aiuti e forniture mediche in Cina sono gia’ stati Corea del Sud, Giappone, ... romadailynews

