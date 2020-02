“La scuola ti è vicina” | due eventi in programma all’I T C “Bosco Lucarelli”

Liliana Segre - ovazione di 2mila studenti a Milano per la senatrice a vita. Azzolina : “La scuola è la sua scorta” : Standing ovation e tanto affetto per Liliana Segre al teatro degli Arcimboldi di Milano, dove ha incontrato gli studenti in vista del 20esimo anniversario della Giornata della Memoria. La senatrice a vita ha parlato a oltre 2mila ragazzi, insieme alla ministra per l’Istruzione, Lucia Azzolina. Ad accoglierla, gli applausi e le scritte “Scudo all’odio è l’amore” e “Grazie mille”. L’incontro è stato ...

Giunti Scuola e Alpitour - al via la campagna educativa “La Terra è il mio tesoro” : Per l’anno accademico 2019-2020, Giunti Scuola e Alpitour hanno realizzato e promosso la campagna educativa “La Terra è il mio tesoro, la esploro e la proteggo”, destinata a oltre 75.000 bambini della Scuola primaria e che mira a portare i temi della sostenibilità ambientale e della riduzione dei consumi fra i banchi di 3.000 classi in tutta Italia. L’attenzione all’ambiente è una tra le sfide più importanti del ...

Ha giurato al Quirinale la neo ministra dell’Istruzione Azzolina. “La scuola italiana funziona. Va migliorata - non stravolta” : “Ho giurato come ministra dell’Istruzione nelle mani del Presidente della Repubblica. Da oggi comincia un lavoro nuovo al Ministero. Cambia il ruolo, aumentano le responsabilità, ma lo spirito è lo stesso: determinazione, ascolto, passione per un mondo che sento mio. E una convinzione: la scuola italiana funziona. Va migliorata, non stravolta. La scuola ha bisogno di cura, semplificazione, rapidità nelle decisioni, visione. E di ...

Teatro Tram - arriva lo spettacolo di Natale : “La scuola delle mogli” di Molière nella Napoli d’oggi : Un testo che resta fedele alla potenza dello scritto di Molière che crea un “pastiche” teatrale fondato sulla comicità, con una messa in scena brillante, veloce. Una riscrittura originale, che ambienta “La scuole delle mogli” di Molière ai giorni nostri a Napoli: l’idea è di Diego Sommaripa, attore, regista e drammaturgo che con la sua compagnia Resistenza Teatro, in co-produzione con il Teatro Tram, sarà ...

Alioscia Grossi eliminato ad Amici 19 : “La scuola è un po’ troppo per te” : Amici 19, Alioscia Grossi eliminato ufficialmente dalla scuola: il ballerino non supera l’esame di sbarramento Alioscia Grossi è stato eliminato ad Amici 19, il suo esame di sbarramento, per portare il numero di concorrenti da 18 a 16, ha messo in evidenza delle difficoltà incontrate dal ballerino nella scuola. I professori hanno fatto esibire due […] L'articolo Alioscia Grossi eliminato ad Amici 19: “La scuola è un po’ ...

“La mia carriera nella scuola via dalla Sicilia - terra meravigliosa destinata alla decadenza” : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Era il 1977 quando, poco dopo la laurea, il direttore di un’importante università Siciliana in cui avevo studiato per due anni mi convocò nel suo ...