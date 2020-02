«Il carcere ti marchia a vita: cambiamolo» (Di lunedì 3 febbraio 2020) L'avvocato pensa al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e alla frase che qualche giorno fa gli è sfuggita in diretta tv: «Non ci sono innocenti in galera». Seduto in un caffè, l'avvocato pensa al ministro, scuote la testa e sorride mesto. Perché alcuni mesi fa proprio lui, il nostro avvocato, in una galera è stato rinchiuso davvero, sia pure per meno di una settimana, e poi ha scontato un lungo periodo agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti la Procura di Milano ipotizza illeciti nella gestione di alcuni affari, accuse cui il legale si dice innocente. Insomma, l'avvocato sarebbe proprio - e molto probabilmente è - uno dei tantissimi "innocenti in galera" la cui esistenza il ministro Guardasigilli fa finta di negare. Ma di fronte alle domande il professionista si schermisce, svicola, chiarisce che non è di sé che vuole parlare. «No», spiega: «io vorrei parlare proprio del ... panorama

