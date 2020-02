Grande Fratello Vip 2020: il coronavirus blocca il figlio di Fabio Testi in Cina? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fabio Testi sta partecipando al Grande Fratello Vip 2020 e non sa nulla del coronavirus che costringerebbe il figlio a rimanere in Cina, ma la verità è un po' diversa. Il coronavirus entra al Grande Fratello Vip 2020? Stasera Fabio Testi potrebbe essere informato dalla produzione che il figlio è in Cina bloccato dalla diffusione del virus? Non lo escludiamo, ma la verità potrebbe essere molto meno drammatica. La Casa del Grande Fratello è immune alla psicosi da coronavirus, mentre nel Paese non si parla d'altro, i concorrenti del reality, isolati dal resto del mondo, non sanno nulla dell'epidemia scoppiata in Cina. Eppure c'e' un concorrente che sarebbe interessato alla notizia, parliamo di Fabio Testi, l'attore ha il figlio, Fabio Jr., che vive a Shanghai. Secondo quanto racconta il sito ... movieplayer

