GF Vip, Pago e Serena Enardu: notte di passione [VIDEO] (Di lunedì 3 febbraio 2020) notte di fuoco al GF Vip tra Pago e Serena Enardu. La coppia, che si è ritrovata dopo le difficoltà attraversate durante il periodo in cui ha preso parte a Temptation Island Vip, ha deciso di festeggiare l’arrivo della donna nella casa più spiata d’Italia. Complice Clizia Incorvaia, che gli ha ceduto la capsula (o panic room), i due hanno aspettato che si spegnessero le luci per mettersi a letto e…fare pace. Tra baci appassionati, strusciatine sotto le lenzuola e respiri affannosi, il pubblico da casa non ha avuto dubbi: tra i due stava accadendo qualcosa. Conferma che è arrivata nel momento in cui il Grande Fratello ha deciso di interrompere la registrazione e concentrarsi su altri angoli della casa. I commenti dei concorrenti del GF Vip Gli altri concorrenti del GF Vip, al loro risveglio, non hanno potuto fare a meno di interrogarsi su cosa potesse essere accaduto tra Pago e Serena ... velvetgossip

