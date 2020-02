Fed Cup 2020, la formula della manifestazione. Italia, serve la finale per approdare ai play-off (Di martedì 4 febbraio 2020) Inizia l’avventura della Fed Cup per l’Italia del tennis: Jasmine Paolini, Camila Giorgi, Giulia Gatto-Monticone, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, capitanate da Tathiana Garbin, da mercoledì 5 a sabato 8 saranno impegnate in Estonia per provare a risalire dal Gruppo I della zona Europa/Africa e tornare nel Gruppo Mondiale. Sul cemento indoor di Tallinn le azzurre proveranno a centrare l’accesso agli spareggi di aprile che daranno il pass per le qualificazioni alla fase finale dell’edizione 2021. Sul cammino delle Italiane ci saranno, nell’ordine, l’Austria (mercoledì 5), l’Estonia padrona di casa (giovedì 6) e la Grecia (venerdì 7), tutte sfide che inizieranno alle ore 15.00 Italiane. Occorre arrivare nelle prime due posizioni per avere accesso ai play-off, che si disputeranno sabato 8 dalle ore 12.00 Italiane. L’Italia è ... oasport

