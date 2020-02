E tu, quanto sei intelligente? Lo confermano gli scienziati, chi ha un QI superiore alla media ha queste caratteristiche! (Di lunedì 3 febbraio 2020) Se anche a te è capitato di domandarti se fossi o meno un genio, senza però avere risposte convincenti, continua a leggere, abbiamo tutto quello che fa al caso tuo. Ecco cosa devi sapere per scoprire se possiedi un’intelligenza superiore rispetto alla media. Essere il primogenito. No, non esortiamo alla lotta tra le mura domestiche, … L'articolo E tu, quanto sei intelligente? Lo confermano gli scienziati, chi ha un QI superiore alla media ha queste caratteristiche! proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

borghi_claudio : @valy_s @GiacomoGramagli @moschettopres @Je_Scotti @Luca_Mussati Certi obiettivi se sei un grande partito li presen… - con_la_J : @Lucia05149332 @zaiapresidente @matteorenzi Costi esuberanti, medici precari e assistenza in base a quanto sei disp… - ArdigDonata : @bigpulce @PapaveroLory Un valore la timidezza, secondo me, non sempre viene compreso, oggi se non mostri a tutti q… -