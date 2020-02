Depistaggio via D’Amelio, Nino Di Matteo: “Seppi dopo dei dubbi di Boccassini su Scarantino. Indagai su Contrada” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Sono certo che né io, né altri miei colleghi parlammo con Scarantino nelle pause degli interrogatori di fatti relativi alle indagini”. Nino Di Matteo, ex pm del pool che indagò sulla strage di via D’Amelio e ora consigliere del Csm, depone al processo, in corso a Caltanissetta, sul Depistaggio delle indagini sull’attentato. Imputati di calunnia aggravata i poliziotti Fabrizio Mattei, Mario Bo e Michele Ribaudo, che facevano parte della squadra di investigatori che condusse l’inchiesta. Secondo l’accusa, avrebbero costruito una verità di comodo sulla strage imbeccando falsi pentiti come Vincenzo Scarantino, costringendoli a mentire e ad accusare persone che non avrebbero avuto un ruolo nell’attentato. Per il Depistaggio sono indagati a Messina anche due pm dell’epoca: Anna Palma e Carmelo Petralia. Anche loro, come i poliziotti, rispondono di calunnia aggravata. Di ... ilfattoquotidiano

