Coronavirus: donna contagiata ha dato alla luce un bimbo sano (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una donna contagiata dal nuovo Coronavirus ha dato alla luce un bimbo che non è risultato positivo ai test sul 2019-nCoV: lo ha riferito l’agenzia Xinhua che cita un funzionario della sanità della provincia di Heilongjiang, in Cina. Na Hui, vice presidente dell’ospedale di Harbin, ha spiegato in conferenza stampa che la madre era alla 38ª settimana di gestazione quando ha iniziato ad avvertire i primi sintomi del virus: sottoposta al test giovedì scorso, è risultata positiva al Coronavirus di Wuhan. Il bimbo è nato con taglio cesareo domenica: pesa 3 kg ed è risultato negativo a due test per il Coronavirus.L'articolo Coronavirus: donna contagiata ha dato alla luce un bimbo sano Meteo Web. meteoweb.eu

