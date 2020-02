Coronavirus, basta scherzare sulle mascherine (e sui cinesi) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fiorello ha già iniziato, pubblicando sui social da Sanremo – dove farà il battitore libero della 70esima edizione del festival condotta da Amadeus – un selfie con l’immancabile mascherina decorata da una corona. A indicare ovviamente il Coronavirus. Speriamo che lui o altri non sfruttino il palco dell’Ariston per speculare sulla pandemia o, peggio, “sui cinesi”: sono già morte oltre 300 persone e a milioni di altre è stata sconvolta l’esistenza. Sarebbero risate amare, strappate a caro prezzo. I passaggi ridanciani sul tema in prima serata fra una pernacchia, il promo sui fiori e Michele Zarrillo, infatti, ce li risparmieremmo. Così come ci risparmieremmo atteggiamenti che consolidano credenze infondate, luoghi comuni, razzismi assortiti della serie “nel dubbio, cambio posto”. Rai1 non è un meme da social. Pass e mascherina! Si può cominciare la giornata! Prove e ….. tennis.. ... wired

DarioNardella : #coronavirus: seguiamo le indicazioni delle autorità sanitarie e usiamo cautela, ma nessun terrorismo psicologico e… - AnnaAscani : Non sono né signore, né ragazze. Sono tre ricercatrici. Tre dottoresse. Non è possibile che quando si tratta di don… - RobertoBurioni : Ministro Speranza basta basta basta basta con questi casi sospetti di coronavirus! Imponga agli ospedali il silenzio fino alla conferma! -