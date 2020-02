Coronavirus, attivato il ponte aereo con la Cina: un italiano è rimasto a Wuhan con la febbre (Di lunedì 3 febbraio 2020) Coronavirus, attivato il ponte aereo con la Cina. Attesa per il volo militare dell’Aeronautica con i 56 italiani di Wuhan a bordo. ROMA – E’ stato attivato il ponte aereo con la Cina per combattere il Coronavirus. Nelle prime ore di lunedì 3 febbraio 2020 a Fiumicino è atterrato un primo volo, proveniente da Taipei, per il rimpatrio dei turisti cinesi. C’è grande attesa per l’arrivo degli italiani partiti da Wuhan nella serata di domenica. L’atterraggio è previsto per le 10 con i nostri connazionali che subito dopo saranno trasferiti alla Cecchignola. attivato il ponte aereo con la Cina, italiani verso il rimpatrio Sono 56 gli italiani saliti sul volo dell’Aeronautica per ritornare in Italia. Dieci, infatti, hanno deciso di restare in Cina per non lasciare la propria famiglia visto che ormai da diversi anni vivono in Oriente. Un ... newsmondo

