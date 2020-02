Calabria sempre più attenta alla differenziata: nel 2019 Ecolamp ha raccolto 24 tonnellate di lampadine esauste (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono 3.621 le tonnellate di RAEE raccolte e smaltite dal consorzio Ecolamp nel 2019, di cui il 47% è costituito da sorgenti luminose esauste mentre il 53% appartiene alla categoria dei piccoli elettrodomestici, dell’elettronica di consumo e degli apparecchi di illuminazione giunti a fine vita. Lo scorso anno la Calabria ha raccolto 24 tonnellate di sorgenti luminose esauste, che costituiscono lo storico raggruppamento RAEE gestito dal consorzio, registrando un leggero incremento rispetto allo scorso anno. Catanzaro è prima nella classifica regionale con 8 tonnellate di lampadine avviate a riciclo, seguita da Reggio Calabria (6,5) e Cosenza (5). «Chiudiamo il 2019 con un totale di 3.621 tonnellate di RAEE avviati a riciclo, tra sorgenti luminose esauste e piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo correttamente conferiti nella raccolta differenziata – commenta Fabrizio ... meteoweb.eu

