Bus dirottato a San Donato, disposta la perizia psichiatrica per Ousseynou Sy (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una perizia medico-psichiatrica per accertare la "piena capacità di intendere e di volere" di Ousseynou Sy, l'autista a processo per strage e sequestro di persona dopo che lo scorso marzo ha sequestrato, dirottato e incendiato un bus con 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella, a San Donato Milanese. L'uomo dinanzi al pm ha spiegato di "voler essere arrestato perché la sua storia facesse il giro del mondo". fanpage

