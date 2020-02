Borsa, crolla l’Asia: Cina in rosso a causa del Coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) Continua a crollare la Borsa asiatica a causa del Coronavirus. La Cina continua ad andare in rosso, a Shangai e Shenzen in fumo 420 miliardi di dollari. Continuano a crollare le borse asiatiche. Anche stamattina infatti, alla riapertura dei listini, tutte le borse orientali erano in netto calo, con il preoccupante segno in rosso divenuto … L'articolo Borsa, crolla l’Asia: Cina in rosso a causa del Coronavirus proviene da www.inews24.it. inews24

