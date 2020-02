Beyoncé e Jay-Z non si alzano per l’inno nazionale al Super Bowl ma sono accusati di ipocrisia (video) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Non è passato inosservato il fatto che Beyoncé e Jay-Z non si siano alzati durante l'esecuzione dell'inno nazionale al Super Bowl di domenica 2 febbraio: tra i 60.000 spettatori presenti a Miami per la finale del campionato di football americano, la coppia ha deciso di restare seduta mentre Demi Lovato eseguiva The Star-Spangled Banner. Un video di TMZ mostra i Carter, con la primogenita Blue Ivy, seduti durante l'inno nazionale che tradizionalmente precede il fischio d'inizio della partita e la loro scelta è stata oggetto di giudizi diversi. La protesta di Colin Kaepernick Presumibilmente la coppia non si è alzata in segno di solidarietà agli atleti che negli ultimi tre anni hanno protestato contro le discriminazioni degli afroamericani inchinandosi durante l'esecuzione dell'inno all'inizio di ogni partita, ricevendo in cambio sanzioni e provvedimenti disciplinari da parte ... optimaitalia

