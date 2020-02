Ascolti Tv 2 febbraio 2020: Come una madre conquista, Mara Venier regina del pomeriggio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ascolti Tv di domenica 2 febbraio 2020: Vanessa Incontrada, con Come una madre, batte Barbara d’Urso e il suo Live Grande successo per la prima puntata di Come una madre, la serie Tv con Vanessa Incontrada protagonista: è riuscita a battere senza problemi la concorrenza e questa è la riprova che i telespettatori si affezionato … L'articolo Ascolti Tv 2 febbraio 2020: Come una madre conquista, Mara Venier regina del pomeriggio proviene da Gossip e Tv. gossipetv

