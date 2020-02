Antonio Zequila “corteggiato da un cantante gay famosissimo” – 4 ex fidanzate famose parlano dei rapporti con lui (Di lunedì 3 febbraio 2020) Antonio Zequila è al centro degli ultimi gossip e questa volta le sue mutande non c’entrano niente. A far “rumore” sono state alcune dichiarazioni delle sue ex fidanzate: Milly D’Abbraccio, Eva Robin’s, Simona Tagli e Lory Del Santo. Se Milly D’Abbraccio ha svelato le sue misure ed altri dettagli intimi, Eva Robin’s a Live Non è la d’Urso ha confessato di aver avuto con lui una relazione clandestina. “Lui è un principe, è stato molto galante. Mi ha corteggiato tanto. Il giorno dopo, ci siamo visti, siamo finiti nel mio appartamento. Ad un certo punto, io, pur di non mostrargli ‘pippo’, sono finita sotto ad un tavolo. C’era un po’ di pudore. Non ci faceva molto caso”. Anche Simona Tagli, ospite a Mattino Cinque, ha ricordato la sua relazione con Antonio Zequila: “Sono arrabbiata. Parla dei suoi ... bitchyf

trash_italiano : #GFVIP: Antonio Zequila accusato di violenza verbale nei confronti di Patrick Ray Pugliese - Striscia : Il pubblico della rete non ha digerito le frasi pronunciate da #AntonioZequila contro #PatrickPugliese e ha lanciat… - QuotidianPost : Nasconde più di un segreto Antonio Zequila attuale inquilino della casa del Grande Fratello Vip, l’attore che fa mo… -