Un posto al sole anticipazioni 3 febbraio 2020: tra Arianna e Andrea esplode la passione (Di domenica 2 febbraio 2020) Nella puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 3 febbraio 2020 su Rai3, un po' inaspettatamente scoppia di nuovo la passione tra Andrea e Arianna: anticipazioni. Un posto al sole torna lunedì 3 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano, per un Filippo sempre più in crisi con Serena, di Arianna e Andrea vittime della passione. Preso atto dei suoi errori con Serena, Filippo sembra avere una grande urgenza di parlarle. Come si comporterà la maestra Gagliardi dopo l'aggressione contro Franco e la diffusione on line del video che la riprende? Andrea e Arianna, un po' inaspettatamente, vivono una notte di ritrovata passione. L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, lunedì 3 febbraio 2020, come sempre su ... movieplayer

