"Torno per rassicurare i miei, ma la Cina è casa mia" (Di domenica 2 febbraio 2020) Petra Vidali sale sull'aereo per l'Italia, la studentessa veneziana vive nello studentato della Huazhong University, dove è arrivata lo scorso settembre per frequentare un master in Commercio internazionale. "Fosse per me rimarrei qui" repubblica

Giorgiolaporta : Nel giorno della #Brexit me ne torno a casa a #Bruxelles guardando la maratona di #MrBean. Ho più simpatia per cert… - StraNotizie : 'Torno per rassicurare i miei, ma la Cina è casa mia' - CatelliRossella : 'Torno per rassicurare i miei, ma la Cina è casa mia' -