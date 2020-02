Pamela Anderson divorzia da Jon Peters dopo 12 giorni (Di domenica 2 febbraio 2020) È durato quanto un gatto in tangenziale il matrimonio tra Pamela Anderson e Jon Peters, sposi in gran segreto lo scorso 20 gennaio. L'ex bagnina di Baywatch, alle sue quinte nozze, ha infatti annunciato all'Hollywood Reporter il divozio lampo, dopo appena 12 giorni.Mi sono commossa nel vedere l’accoglienza che ha ricevuto la notizia del matrimonio tra me e Jon. Saremmo molto grati per il vostro ulteriore supporto visto che abbiamo deciso di prenderci del tempo per rivalutare ciò che vogliamo dalla vita. La vita è un viaggio e l’amore è un processo. Per questo abbiamo deciso di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio. Rispettate la nostra privacy, grazie. Pamela Anderson si è sposata per la quinta volta: ecco chi è il 74enne nuovo marito Pamela Anderson divorzia da Jon Peters dopo 12 giorni ... blogo

