Oggi è il 02 02 2020 | data palindroma

Oggi è il 02.02.2020 - un giorno palindromo. Ne abbiamo solo 366 ogni 10mila anni : Appassionati di cabala, Oggi è il vostro giorno: il 2 febbraio 2020 è una data palindroma, che non cambia se viene letta da sinistra a destra. Una rarità assoluta che accade solo poche volte nel corso dei millenni. Per i Paesi che trascrivono le date mettendo prima il giorno, poi il mese e poi l’anno, sono solo 366 i giorni palindromi nell’arco di 10mila anni. In questo secolo era già successo altre volte, come il 10.02.2001, il ...

LIVE Sci alpino - SuperG Rosa Khutor 2020 in DIRETTA : Sofia GOggia e Federica Brignone inseguono la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DEL SuperGIGANTE La cancellazione della discesa di ieri – Le azzurre al via della gara – La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Rosa Khutor (Russia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Si riuscirà a correre sul pendio russo? Per il momento il maltempo ha messo in ginocchio gli ...

Terremoto Oggi in Italia 2 febbraio 2020 : tutte le ultime scosse | Tempo reale : Terremoto oggi | 2 febbraio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, domenica 2 febbraio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per ...

Sci alpino in tv Oggi - orari gigante Garmisch e superG Rosa Khutor 2020 : startlist - pettorali e programma : Si annuncia un fine settimana ricchissimo di eventi per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Gli uomini saranno di scena a Garmisch-Partenkirchen con la classica discesa ed un gigante, mentre il Circo Bianco al femminile gareggerà a Rosa Khutor, in Russia, per altre due prove veloci: una discesa e un supergigante. A Garmisch, sulla famosa pista Kandahar, saranno in palio 200 punti importanti per la lotta alla Sfera di ...

Ciclocross - Mondiali 2020 in tv Oggi : orario d’inizio - programma - tv e streaming : In programma oggi la seconda e ultima giornata dei campionati del Mondo di Ciclocross che si sta svolgendo in quel di Dubendorf, Svizzera. Si partirà alle ore 11.00 con la prova degli uomini juniores ove il figlio d’arte Thibau Nys, campione d’Europa di categoria e vincitore di 17 gare su 22 disputate, sarà favoritissimo. A cercare di mettergli i bastoni tra le ruote, fra gli altri, vi sarà il padrone di casa Dario Lillo, la più ...

Super Bowl 2020 in tv Oggi - San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs : orario - streaming - programma : oggi domenica 2 febbraio si gioca l’attesissimo Super Bowl 2020: la finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, andrà in scena all’Hard Rock Stadium (Florida, USA) dove si affronteranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs. Si preannuncia uno scontro titanico per la LIV edizione dell’evento, la partita dovrebbe essere estremamente equilibrata e avvincente con il pronostico aperto a ogni ...

Galles-Italia rugby femminile in tv Oggi : orario Sei Nazioni 2020 - programma - streaming - diretta in chiaro : Così come per gli uomini e per gli under 20, per l’Italia partirà in Galles anche il Sei Nazioni 2020 di rugby femminile, che scatterà tra poche ore, oggi, domenica 2 febbraio, alle ore 14.00 italiane. Le azzurre vorranno confermare il secodo posto della scorsa edizione alle spalle dell’Inghilterra. Il match inaugurale del torneo verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento ...

Treviso-Fortitudo Bologna Oggi in tv : orario d’inizio - programma - streaming Serie A basket 2020 : Ventunesima giornata della Serie A 2020 e alle ore 19.00 si affrontano De’Longhi Treviso e Pompea Fortitudo Bologna in quella che è stata per molti stagioni una grande classica del basket italiano. Entrambe le squadre hanno chiuso una striscia negativa con la vittoria nell’ultimo turno di campionato rispettivamente con Pistoia e Varese. La Fortitudo ha bisogno di una vittoria per restare in zona playoff, mentre per Treviso è una ...

Trieste-Dinamo Sassari Oggi in tv : orario d’inizio - programma - streaming Serie A basket 2020 : Giornata curiosa, la ventunesima della Serie A 2019-2020, perché se ieri si sono affrontate Virtus Bologna e Pesaro, prima e ultima, quest’oggi, all’Allianz Dome (nome commerciale del PalaRubini), la penultima della classifica, Trieste, fronteggia la Dinamo Sassari, seconda della graduatoria. All’andata, però, l’esito fu molto diverso da quello che ci si sarebbe immaginato: arrivò infatti il successo della formazione di ...

Oroscopo Paolo Fox di Oggi per Ariete - Toro - Gemelli - Cancro - Leone e Vergine | Domenica 2 febbraio 2020 : Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 2 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine Oroscopo Paolo FOX oggi – Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel ...

Oroscopo Paolo Fox di Oggi per Bilancia - Scorpione - Sagittario - Capricorno - Acquario e Pesci | Domenica 2 febbraio 2020 : Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 2 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci Oroscopo Paolo FOX oggi – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o ...

Francia-Inghilterra Oggi - Sei Nazioni rugby 2020 : orario d’inizio - tv - programma - streaming : Dopo le prime due gare di ieri, il Sei Nazioni 2020 di rugby proseguirà con l’ultima sfida della prima giornata, con il match in casa della Francia contro l’Inghilterra, di oggi, domenica 2 febbraio, alle ore 16.00. Sarà un’interessante sfida tra due della Nazioali più quotate della vigilia, anche se gli ospiti appaiono favoriti. L’intero torneo verrà trasmesso in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming sarà ...

Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio 2020 : le previsioni di Oggi per tutti i segni : L’Oroscopo di Paolo Fox del 2 febbraio è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica. Si presenta una domenica importante per i nati del Gemelli che devono decidere sul fronte sentimentale e lavorativo. La Bilancia, invece, risulta paziente. Nel dettaglio, le previsioni della giornata di domenica per tutti i segni dello zodiaco. Paolo Fox Oroscopo 2 febbraio 2020 Ariete – Periodo complesso. Ci sono giornate in cui la calma non è vostra ...