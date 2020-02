Masiello saluta i suoi ex tifosi: giro di campo in lacrime (Di domenica 2 febbraio 2020) Andrea Masiello è tornato subito da avversario contro l’Atalanta: giro di campo in lacrime per l’ex difensore orobico Andrea Masiello è stato subito schierato da Davide Nicola, proprio contro l’Atalanta, sua ex squadra. Il Genoa è riuscito a impattare contro i nerazzurri, fermando la corazzata di Gasperini sul 2-2. Masiello, a fine gara, ha fatto un giro di campo per salutare e ringraziare i suoi ex tifosi. Il difensore si è emozionato, piangendo durante il giro di campo. Ai microfoni di DAZN, Masiello ha esternato la sua emozione. Masiello – «Ringrazio la mia gente, mi ha aiutato nei momenti più bui della mia carriera. Sono stato rispettato, un tifo così è difficile da trovare. Oggi ho avuto la dimostrazione di quanto si possa essere fiero di indossare questa maglia». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

