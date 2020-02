L’attacco con il coltello in Streatham High Street a Londra (Di domenica 2 febbraio 2020) La polizia ha aperto il fuoco contro un uomo armato di coltello nel Sud di Londra, in Gran Bretagna. Lo riferiscono i media britannici. L’episodio è avvenuto a Streatham High Street. L’uomo, secondo le stesse fonti, è stato ferito a morte. Ci sono decine di video su Twitter postati da testimoni che hanno assistito all’attacco con coltello a Streatham, nella parte sud di Londra. L’attacco con il coltello in Streatham High Street a Londra Nei video si vedono persone a terra, assistite da altri passanti, e la polizia che apre il fuoco contro l’autore dell’attacco. Nella zona si vede un grande dispiegamento di mezzi della polizia e ambulanze. La polizia britannica ha evacuato alcuni edifici nella zona di Streatham, a sud di Londra, dove diverse persone sono state accoltellate e la polizia indaga per terrorismo. Le immagini diffuse sul web mostrano diverse ... nextquotidiano

