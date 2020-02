Esonero Semplici, la Spal verso il ribaltone: già contattato il sostituto [NOME e DETTAGLI] (Di domenica 2 febbraio 2020) Esonero Semplici – Sono ore caldissime in casa Spal, altra pesantissima sconfitta in campionato questa volta contro la Lazio, la classifica adesso fa sempre più paura. Gli uomini di Semplici si trovano all’ultimo posto della classifica ed adesso lo spettro della retrocessione è vivo. Oggi la Spal ha incontrato una squadra fortissima ed in grande forma ma gli ospiti non sono mai stati in partita, è questo che preoccupa la dirigenza. Sono in corso valutazioni sull’eventuale ribaltone da effettuare già nelle prossime ore, la Spal occupa l’ultimo posto della graduatoria e non sembra in grado di poter reagire. Dopo il ko la dirigenza ha riattivato i contatti con l’eventuale sostituto, si tratta di Gigi Di Biagio, ex allenatore dell’Italia Under 21. LEGGI ANCHE –> Sam Bartram, la solitudine dei numeri uno. Il portiere che si perse nella ... calcioweb.eu

